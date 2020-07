Laura Chiatti , la dedica strappalacrime a Marco Bocci – FOTO

Laura Chiatti, l’attrice fiore all’occhiello del cinema italiano, fa una dedica speciale a suo marito, Marco Bocci, su Instagram in un giorno particolare

Tutti la cercano, tutti la vogliono e Laura Chiatti risponde. Registi del calibro di Paolo Sorrentino e Giuseppe Tornatore, Francesca Comencini, Pupi Avati, Carlo Verdone, Sofia Coppola, Roberto Faenza, Giovanni Veronesi, Marco Tullio Giordana (tanto per citarne alcuni) l’hanno scelta come interprete delle loro opere.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 30 Mag 2020 alle ore 7:55 PDT

Lei, un’artista mai fuori posto, sempre elegante, discreta, concentrata, è di sicuro un vanto per il cinema italiano. Una lunga gavetta, fatta all’inizio di piccoli ruoli in altrettante piccole produzioni. Un breve passaggio nel mondo della musica che non le ha portato il successo sperato e poi il boom nel mondo della recitazione che l’ha condotta oggi ad essere la professionista affermata che è.

Bravura e semplicità, le parole d’ordine di Laura Chiatti