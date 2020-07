Vi ricordate Luca di Distretto di Polizia? Oggi ha 44 anni, irriconoscibile – FOTO

Vi ricordate Luca di Distretto di Polizia? Oggi ha 44 anni, irriconoscibile. All’epoca fece impazzire migliaia di ragazzini che lo seguivano in ogni puntata

Era Luca in Distretto di Polizia, oggi Simone Corrente è così. Ha interpretato quel ruolo per anni ed era uno dei personaggi più amati. La morte di Luca è stata una vera e propria tragedia per la serie, che ha segnato moltissimo i fans che con il passare del tempo si erano legati indissolubilmente a lui.

Ad interpretare Luca in Distretto di Polizia era Simone Corrente, oggi a 44 anni è così

Simone Corrente ha iniziato la sua carriera con i fotoromanzi e lavorando come nella pubblicità come fotomodello. In seguito è arrivato il ruolo nella fiction “Cuori in campo” nel 1998. Con il suo esordio in Distretto di Polizia l’attore ha incontrato un successo incredibile. Dal 2016 Simone si è trasferito in Indonesia dove ad oggi è proprietario di un ristorante giapponese insieme alla sua amata moglie. Dopo questo grande progetto realizzato insieme, si sono sposati il 13 ottobre del 2018 a Bryron Bay, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Ad oggi è il look che lo rende completamente diverso: capelli lunghissimi, barba, camice e tanti tatuaggi. Non sta invecchiando affatto male!

