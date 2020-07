Quattro amici sono stati rintracciati dopo che avevano deciso di scappare senza pagare il conto: il fatto

Divertente epilogo per una brutta storia proveniente dalla Sardegna. Protagonisti della vicenda quattro giovani ragazzi, autori di una bravata. Quattro amici, dopo aver consumato in un rinomato ristorante di Corte del Sole di Sestu (Cagliari), avevano deciso di scappare senza pagare il conto. I ragazzi hanno rischiato seriamente: nel ristorante c’era un impianto di videosorveglianza che ha registrato tutto, dai loro volti alla targa dell’autoveicolo che hanno utilizzato per darsela a gambe. Il locale aveva scritto un post su Facebook intimando i ragazzi al pagamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pandemia e fake news: cosa può insegnarci la storia

Mangiano e scappano senza pagare: la reazione del locale

Quattro amici, dopo aver consumato dei pasti in un ristorante, hanno deciso di andare via senza pagare il conto. Il locale, accortosi subito della bravata, hanno estrapolato le immagini dell’impianto di videosorveglianza. I titolari hanno scritto una nota su Facebook: dopo aver svelato di avere le immagini dei loro volti e della loro targa, hanno richiesto il pagamento entro la serata. In caso di pagamento, i titolari erano pronti a sporgere denuncia. I quattro amici, vedendo le immagini volutamente oscurate, hanno deciso di recarsi al punto di ristoro e di pagare il conto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Piano Nazionale di Riforma, Gualtieri: “Bisogna evitare la depressione economica”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La bravata è stata sicuramente una figuraccia, ma almeno in questo modo sono riusciti ad evitare una denuncia penale. L’episodio si è fortunatamente risolto al meglio.