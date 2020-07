Marco Bocci, innamoratissimo: “Sei anni fa non ero ancora…” – FOTO

Marco Bocci e Laura Chiatti festeggiano i loro sei anni insieme con una foto che esprime tutto il loro amore. Bellissime le loro parole.

Due carriere in continua evoluzione, una casa insieme, due splendidi figli: Laura Chiatti e Marco Bocci festeggiano oggi i loro sei anni d’amore. Una storia nata in fretta (si sono sposati dopo soli due mesi) e sviluppatasi nel più sorprendente dei modi. A raccontarlo è stato proprio Marco Bocci, qualche anno fa, da Mara Venier. A “Domenica In”, l’attore umbro aveva infatti rivelato che a farli conoscere era stata una chiamata, partita dal suo telefono e tutt’altro che involontaria. Bocci, allora 35enne, era rimasto ammaliato dalla giovane attrice toscana, ed aveva deciso di sfruttare i suoi contatti nel mondo dello spettacolo per provare un primo approccio con lei. Da allora, i due non si sono più separati.

Laura Chiatti e Marco Bocci, le dediche d’amore

Affiatatissimi, i due attori, sex symbol indiscussi dello spettacolo italiano. Il famoso commissario Scialoja di “Romanzo Criminale” e la poliedrica attrice e doppiatrice, famosa per il suo ruolo in “Io, loro e Lara”, hanno condiviso sui social delle dolcissime parole rivolte l’uno all’altra. Qui vi abbiamo raccontato la dedica di lei. Clicca su “successivo” per vedere cosa ha risposto lui!