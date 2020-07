Bella come una sirena, incantevole come un tramonto estivo, la bellissima Martina Colombari si mostra così. E gli ammiratori su Instagram la osannano.

Celebra l’estate, Martina Colombari. E lo fa ammirando le acque della Romagna, la sua terra natale. “Un’estate al mare. Voglia di remare. Fare il bagno al largo. Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni”. La citazione del celebre brano della compianta Giuni Russo calza a pennello.

E la Miss Italia 1991 rende il tutto ancora più bello, grazie alla sua silohuette. La moglie dell’ex calciatore Alessandro Costacurta si trova a cattolica assieme al proprio coniuge. E presumibilmente con loro c’è anche il figlio Achille, che è il frutto della loro lunga relazione. Il ragazzo è nato nel 2014. Per quanto riguarda Martina, a vederla non sembra affatto che lei abbia dovuto affrontare una gravidanza, seppure ormai molto in là nel tempo.

Martina Colombari, bellezza al bagno: la Miss Italia 1991 è uno splendore