Mercedesz Henger, pantaloncini e gambe lunghe: senza fiato – FOTO

Mercedesz Henger, pantaloncini e gambe lunghe: senza fiato. La figlia di Eva torna a far parlare di sé con l’ultimo scatto

Mercedesz Henger ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto al mare. La figlia di Eva si sta godendo le vacanze insieme al suo Lucas, e ogni giorno pubblicano tantissime storie dove intrattengono i loro fans.

La storia tra Mercedesz e Lucas è stata molto tormentata a causa delle incomprensioni con mamma Eva. Lucas ed Eva, infatti, non andavano affatto d’accordo, soprattutto dopo che Eva era andata da Barbara D’Urso a raccontare che la figlia le aveva rivelato che il fidanzato la picchiava. Mercedesz ha negato tutto, dicendo che Lucas non è mai arrivato a toccarla con un dito e che si trattava soltanto di qualche discussione tra fidanzati. Dopo un anno i due sono ancora insieme, più uniti e innamorati che mai. Pubblicano sempre foto insieme dove sembrano felici in giro per il mondo, a scoprire le meraviglie da cui siamo circondati. Mercedesz tra l’altro è una donna bellissima, proprio come la sua mamma, in effetti sono due gocce d’acqua.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano, anche in questi giorni che è a Barcellona. “Beato Lucas che ti ha vicino giorno e notte, quanto vorrei essere al suo posto” scrive un utente. “Ero un fan di tua madre tanti anni fa e ora sono un fan anche di te che sei la figlia. Siete bellissime, vi seguo sempre, non cambiate mai”.