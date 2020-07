Schianto in moto sulla provinciale: motociclista perde la vita

In un incidente stradale, consumatosi ieri pomeriggio a Sala Bolognese (Bologna), un motociclista di 50 anni ha perso la vita. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul posto.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Sala Bolognese, comune in provincia di Bologna, dove un motociclista di 50 anni ha perso la vita. La vittima, secondo le prime informazioni, si trovava in sella alla propria moto, quando improvvisamente si è scontrato con un’auto sulla strada Provinciale 18 “Padullese” di Sotto, nel territorio di Bagno di Piano, frazione del comune di Sala Bolognese. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 50enne, deceduto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Bologna, tragico incidente sulla strada provinciale 18: muore motociclista di 50 anni

Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri, sabato 4 luglio, a Sala Bolognese, in provincia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione de Il Resto del Carlino, il motociclista procedeva lungo la strada Provinciale 18 “Padullese”, quando improvvisamente, per cause ancora in fase d’accertamento, ha impattato contro un’auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 nel territorio di Bagno di Piano, frazione del comune di Sala Bolognese.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto, si è precipitato lo staff medico del 118, ma purtroppo per il motociclista non c’è stato più nulla da fare. I tentativi di rianimazione del personale medico si sono rivelati inutili ed il 50enne è deceduto per le gravi ferite riportate nello scontro. La vittima, come riporta Il Resto del Carlino, è Giovanni Lauria, perito elettronico residente a Calderara di Reno e cognato del sindaco del comune bolognese Giampiero Falzone.

Sul luogo teatro dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale Terre d’Acqua che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso per accertare la dinamica dello scontro mortale tra l’auto ed il mezzo a due ruote.

