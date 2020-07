Test della personalità: scopri in che fase della tua vita ti trovi

Test della personalità: scegliete un simbolo e scoprirete quale fase della vostra vita state affrontando in questo momento

La personalità di un essere umano non è qualcosa di statico ed immutabile. Walt Whitman diceva: “Mi contraddico? Certo che mi contraddico! Sono vasto, contengo moltitudini.”

Questo dato è stato anche ampliamente supportato dalla scienza che sostiene che, con l’avanzare dell’età, molti degli angoli del nostro carattere vengono smussati, si amplia la nostra consapevolezza e coscienza, diveniamo più gradevoli, meno ossessivi e ossessionati. Questo almeno si evince dallo studio di tre ricercatori giapponesi del Center for Advanced School Education and Evidence Based Research dal titolo Psychology and Ageing.

Vi proponiamo un semplice test che possa farvi scoprire in quale fase della vita si troviate adesso.

Test della personalità: scegli un simbolo

Guardate questi simboli in alto. Fatevi guidare dall’istinto, non vi soffermate troppo a fissarli. Ascoltate il vostro cuore e scegliete quello che secondo voi è più affine alla vostra anima.

Simbolo n° 1: LA FASE DELL’ATLETA

Se hai scelto il PRIMO simbolo ti trovi nella FASE DELL’ATLETA. Secondo gli archetipi di Carl Jung, si tratta di un periodo della vita ancora poco maturo, in cui si è ossessionati dall’apparenza e da come il nostro corpo viene percepito soprattutto dagli altri. Tipica dell’età adolescenziale, evidenzia un carattere di tipo narcisistico, in cui si vive spesso attaccati allo specchio, schiavi dell’immagine, poco concentrati sulla sostanza. C’è chi non uscirà mai da questa fase, chi ogni tanto ci ricade, denota una scarsa autostima.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Simbolo n° 2: LA FASE DEL GUERRIERO

Se hai scelto il SECONDO simbolo ti trovi nella FASE DEL GUERRIERO. Scompare la vanità dell’atleta e arriva l’addestramento del guerriero, di colui che sogna, che combatte per ottenere ciò che vuole. Iniziano le sfide ed impariamo a usare l’esperienza a nostro vantaggio. E’ la fase della progettazione, capiamo quali sono gli ostacoli della vita; cadiamo ma ci alleniamo a capire come andare avanti. Reinventiamo noi stessi. A volte il guerriero è dormiente, basterà poco per farlo destare.

Simbolo n° 3: LA FASE DEL DICHIARANTE

Se hai scelto il TERZO simbolo ti trovi nella FASE DEL DICHIARANTE. Il guerriero si riposa e noi chiediamo a noi stessi: a cosa è servito combattere? Finisce in un certo senso una fase egoistica, vissuta per ottenere vittorie personali, e inizi a pensare in maniera più universale ed altruistica. Sei più lungimirante, saggio, equilibrato. Questo è l’archetipo legato più di tutti al senso di genitorialità, smetti di pensare a te stesso e dedichi tutto il tuo tempo e l’amore ad un altro in maniera assolutamente completa. “Dichiari” quali sono le tue intenzioni per la vita e fai un bilancio di ciò che hai perso e ciò che hai guadagnato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> I segni zodiacali più odiati e antipatici

Simbolo n° 4: LA FASE SPIRITUALE

Se hai scelto il QUARTO simbolo ti trovi nella FASE SPIRITUALE. Sei nell’ultimo step del ciclo. Ti accorgi che le tre fasi precedenti sono incomplete. Senti che c’è qualcosa di più del tuo corpo, dei soldi, delle persone che ti circondano, del lavoro, dei beni materiali… Sei nella fase del risveglio, ti accorgi che sei fatto di anima, il corpo non è nulla senza un soffio spirituale. Tutto è energia, la vita è un percorso che va intrapreso senza aspettative, non c’è inizio e non c’è fine ma siamo tutti parte dell’Uno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>I segni zodiacali più dolci e sensibili. Scopriamo quali sono