Alessandra Amoroso , schiena nuda , fan in delirio: che bellezza – FOTO

Alessandra Amoroso si mostra sorridente e allegra in uno scatto sul suo profilo Instagram. E’ vittima di un piccolo incidente. Chissà cosa è successo

L’anno scorso non c’era radio che non passasse Mambo Salentino. E’ stato un tormentone per mesi e mesi e ha fatto ballare tutti gli italiani. Pandemia, quarantena, virus, tamponi, mascherine… tutti concetti associabili ad un film post apocalittico, non alla realtà. Non ci pensavamo all’epoca allo strano destino a cui saremmo andati incontro.

Con una nuova emozione nel cuore, con addosso il desiderio di tornare alla vita e alla normalità, Alessandra Amoroso e Boomdabash l’hanno fatto ancora. E’ uscito il singolo Karaoke pochi giorni fa ed è già successo.

E’ il brano più venduto e ascoltato della scorsa settimana. Un mix tra reggae e pop, in una settimana più di 13 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il testo recita: “Voglia di ballare un reggae in spiaggia. Voglia di riaverti qui tra le mie braccia in una piazza piena per fare tutto quello che non si poteva.”

Alessandra Amoroso e la voglia di tornare dal suo pubblico

Visualizza questo post su Instagram …sa strazzatu lu vestitu…! 🦢 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:03 PDT

Nel frattempo cosa fa Alessandra Amoroso? Bloccato il suo tour in giro per l’Italia rimane in trepidante attesa di rivedere il suo pubblico e infiammare stadi, piazze e teatri di tutto il paese.

E’ lei stessa che lo scrive in un post su Instagram : “Grazie grazie grazie!

Karaoke rappresenta una botta di energia pura e di entusiasmo recuperato!

Arriverà il giorno in cui la canteremo tutti insieme a squarciagola e sarà stupendo…

Aspetto quel momento con tanta ansia… intanto noi non ci fermiamo, la musica non si ferma”

Gioca con l’obiettivo la bella Alessandra. Nell’ultima immagine postata la vediamo in uno scatto in bianco e nero. Sorriso stupendo, sguardo intenso e la schiena nuda fa intravedere i tatuaggi meravigliosi che adornano il suo corpo. Potrebbe sembrare fatto a posta, ed invece no. Alessandra scherza e ride su un piccolo incidente che può capitare a tutti: il vestito si è strappato. La prende con ironia, caratteristica di cui fa il suo punto di forza.

Il pubblico? La adora anche per questo. La gente commenta con simpatia. Il leit motiv è lo stesso per tutti: Alessandra, ci manchi, vogliamo tornare a sentirti cantare dal vivo.

