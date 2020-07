Anna Tatangelo ha pubblicato il suo nuovo singolo feat. Geolier, disponibile da venerdì su tutte le piattaforme streaming e in radio da oggi

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 è fuori ovunque!🏎🔥🔥🔥 Link in bio Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Lug 2020 alle ore 2:51 PDT

Nuova vita per Anna Tatangelo, che dopo la rottura con Gigi D’Alessio e il nuovo look da ribelle è ora pronta a lanciarsi in una nuova avventura musicale dai sapori vicini al reggaeton sudamericano. “Guapo” è il nuovo singolo di Anna Tatangelo feat. Geolier, rapper della nuova scena rap napoletana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Fialdini, il racconto dei disturbi alimentari

“Guapo” è sicuramente una novità nell’universo melodico di Anna: nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, il pezzo è un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime accese e affondi senza riserve.

Anna Tatangelo, nuovo singolo comunicato ai fan con alcuni scatti sensuali

Visualizza questo post su Instagram GUAPO…scusami se non ti richiamo 📲 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 5 Lug 2020 alle ore 12:21 PDT

Scatti sensuali, provocanti, evocativi, forti. Le foto pubblicate sulle pagine Instagram e Facebook raccontano un’Anna fuori dagli schemi, jeans a gamba larga con tasconi laterali, tacchi vertiginosi, top nero e occhiale enorme che le riempie il viso. Look molto afroamericano come è lo stile del nuovo pezzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benedetta Rossi tranquillizza i fan, ma la preoccupazione è stata tanta

L’avvicinamento di Anna alla scena urban è frutto di un percorso cominciato con l’incontro artistico con Achille Lauro che con lei e Boss Doms ha riarrangiato in versione 2.0 proprio il singolo cult che anni prima l’aveva portata sul podio di Sanremo. Da lì la scoperta di un mondo fatto di sonorità diverse, in continuo divenire e mai uguali a sé stesse. Questo è un inizio per Anna che le riserverà di certo altre sorprendenti collaborazioni nei prossimi mesi.

Fan entusiasti. Migliaia di likes su entrambe le pagine social: “Ma che spettacolo sei??? Spacca di brutto questo nuovo singolo 🔥🔥🔥”, “Il pezzo spacca”, “Meravigliosa in questo nuovo look!!”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale su gossip, news, televisione e spettacolo, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.