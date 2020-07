Un bambino di cinque anni è scomparso per circa un’ora nel pomeriggio di ieri da una spiaggia del litorale sammaurese, in provincia di Forlì-Cesena. Fortunatamente le ricerche si sono concluse con un lieto fine.

Attimi di vera e propria paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri una spiaggia del litorale sammaurese, in provincia di Forlì-Cesena. Un bambino di cinque anni, secondo quanto riporta la stampa locale, si sarebbe allontanato dalla sua famiglia facendo scattare l’allarme. In pochi minuti, gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno avviato le ricerche a cui hanno preso parte anche i bagnanti della zona. Fortunatamente, circa un’ora dopo la scomparsa, il piccolo è stato rintracciato ed il ritrovamento è stato accolto con un applauso liberatorio da parte dei presenti che avevano temuto il peggio.

Paura per una famiglia che stava trascorrendo una tranquilla giornata in spiaggia, sul litorale sammaurese, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo quanto riporta la redazione di Cesena Today, un bambino di cinque anni sarebbe scomparso per circa un’ora, per poi fortunatamente essere ritrovato. L’allarme sarebbe partito intorno alle 17 di ieri, domenica 5 luglio, quando la madre, che si stava occupando dell’altro figlio di tre anni, si è accorta che il primogenito era scomparso.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di San Mauro Pascoli, dell’Unione Rubicone e Mare e di Bellaria, insieme ai Carabinieri di Cesenatico. Le forze dell’ordine, come riporta Cesena Today, hanno fatto partire subito le ricerche, a cui hanno preso parte i bagnanti, che sono terminate poco dopo con il ritrovamento del bimbo. Il piccolo allontanatosi dalla spiaggia pare abbia percorso circa un chilometro.

Il ritrovamento ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla sua famiglia ed è stato accolto da un lungo applauso liberatorio.