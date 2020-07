Benedetta Parodi, la ricetta delle polpette di pesce – Video

Benedetta Parodi, la giornalista e ormai notissima food blogger e influencer, lancia una nuova ricetta su Instagram. Ingredienti e procedimento

Benedetta Parodi tramite il suo canale Instagram lancia una nuova ricetta. Una proposta domenicale niente male per un piatto gustoso ma alla portata di tutti. Le sue ricette piacciono sempre e la sorella di Cristina, continua ad essere seguitissima sui social.

La giornalista prima volto di Studio Aperto, dal 2008 che ha iniziato a curare la rubrica che l’ha resa celebre e l’ha fatta entrare nelle case e nel cuore degli italiani: Cotto e mangiato. La rubrica del telegiornale per la quale aveva lavorato che le lascia lo spazio di lanciare le sue video ricette.

È da qui che nasce poi l’omonimo libro di ricette, un vero successo da quasi un milione e mezzo di copie. E così continua il suo percorso nel mondo del food con una rubrica più ampia, un secondo libro “Benvenuti nella mia cucina” fino ad approdare nel 2011 a LA7 e alla conduzione di un programma tutto suo: “I menù di Benedetta”, titolo anche del suo terzo libro.

Ancora un altro passaggio per Benedetta a Real Time prima con l’ormai celebre Bake Off Italia – Dolci in forno, poi alla versione “junior” per passare a tanti altri programmi tutti culinari, ormai diventanti il suo mondo. E oggi, tramite il suo profilo Instagram Ziabene pubblica costantemente nuove ricette, tutte facili e alla portata di tutti. Vediamo l’ultima.

