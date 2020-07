Can Yaman: carriera e vita privata del sexy attore che fa impazzire tutte

È l’attore del momento ma soprattutto è il sex symbol che sta facendo impazzire tutte le donne di ogni età. Lui è Can Yaman

Il protagonista maschile di ‘Daydreamer – Le ali il sogno’, Can Yaman, è un attore turco nato a Istanbul l’8 novembre del 1989. Dopo la laurea in Giurisprudenza si trasferisce negli Stati Uniti e diventa uno degli avvocati più promettenti in circolazione, laureatosi precedentemente in Turchia all’Università di Yedipete. Conosce ben quattro lingue: il turco, l’inglese, il tedesco e anche il nostro italiano. In breve tempo però capisce che la carriera d’avvocato non fa per lui e intraprende la scuola di recitazione. Nel 2014 è già uno degli attori turchi più bravi del momento. La serie ‘Bitter Sweet’ lo consacra al successo internazionale: in questo telefilm è un affascinante imprenditore. Successivamente “diventa” fotografo nella fortunata serie in onda su Canale 5, ‘Daydreamer – Le ali del sogno‘. Alcuni rumors vorrebbero che Can Yaman abbia avuto una storia con la protagonista femminile di questo serial televisivo, la bellissima attrice 28enne Demet Özdemir ma