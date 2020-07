Di nuovo un capotreno aggredito. Non è la prima volta e succede dopo che il dipendente chiede ad un passeggero di non fumare e di mettere la mascherina.

Un capotreno aggredito per avere chiesto ad un passeggero di non fumare e di indossare la mascherina protettiva. Purtroppo ancora una volta si registra un episodio di violenza e di inciviltà sui mezzi pubblici. In tutta Italia, da nord a sud, nelle ultime settimane da quando il lockdown totale è finito, sono arrivate in più di una circostanza delle notizie di questo tenore.

E pure questa volta un lavoratore è rimasto vittima della bestialità di un sub-umano. Ora è successo nelle immediate vicinanze di Napoli, su un treno della locale Circumvesuviana. Il capotreno aggredito aveva chiesto al passeggero violento anche l’esibizione del biglietto di viaggio. Per tutta risposta si è beccato una testata forte in pieno viso. Il convoglio era in transito da Poggiomarino a Napoli e l’episodio ha avuto luogo alla stazione di Portici Bellavista. Subito la corsa ha subito una interruzione e l’operatore picchiato ha ricevuto ricovero all’ospedale ‘Loreto Mare’. Sottoposto ad una tac, non ha per fortuna riportato conseguenze importanti dal punto di vista fisico.

Capotreno aggredito, serve l’intervento della polizia

L’aggressione è avvenuta nella giornata di domenica 5 luglio, verso ora di pranzo. Alcuni passeggeri avevano fatto notare al capotreno che il violento in questione non era dotato di mascherina protettiva e che in più stava fumando. Cosa assolutamente vietata all’intero di ogni vagone. Dopo un breve conciliabolo, all’improvviso questo individuo ha scatenato il tutto. Sarebbe un cittadino straniero, che alcuni agenti di polizia hanno sottoposto a controlli dopo avere raggiunto la stazione di Portici soltanto pochi minuti dopo. Non aveva alcun documento con sé. I poliziotti lo hanno portato via per procedere con le modalità di riconoscimento.

