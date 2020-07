Ennio Morricone moglie, lei è Maria Travia e ha trascorso quasi tutta la sua vita accanto all’indimenticabile Maestro della musica del cinema mondiale.

La morte di Ennio Morricone ha lasciato grande tristezza in Italia ma non solo. Il Maestro era celebre in tutto il mondo per le musiche che hanno fatto da colonna sonora a tantissimi film. E lui con le sue note riusciva a creare degli accompagnamenti musicali in generali adatti anche alle nostre vite. A piangerlo c’è soprattutto la moglie Maria Travia. Chi è lei?

Semplicemente la donna alla quale ha scelto di dedicare la sua vita. Per buona parte dei suoi 91 anni, il Maestro Morricone ha passato i suoi giorni assieme a questa donna. Con la quale ha convolato a nozze nel 1956. Il loro matrimonio è un esempio di fedeltà, costanza, lealtà, resistenza. Non è un gioco. Ed alcune volte ne ha parlato proprio lo stesso compositore. Lei ha 89 anni ed è rimasta accanto a lui fino all’ultimo secondo, in ospedale. La famiglia del compositore e musicista sottolinea soprattutto questo aspetto. E cioè che Maria Travia ha assistito il marito, lucidissimo fino al suo ultimi respiro esalato, non lasciandolo mai solo. La coppia si conobbe nel 1950 a Roma. Ai tempi Ennio Morricone aveva 21 anni e Maria 19.

Ennio Morricone moglie, come i due si conobbero

“Lei era una amica di Adriana, mia sorella. Mi piacque fin dal primo minuto” disse lui al Corriere della Sera qualche anno fa. Sei anni dopo, il 13 ottobre 1956, venne celebrato il loro matrimonio, con in totale 73 anni vissuti assieme. Alla sua donna il Maestro ha anche voluto dedicare l’Oscar per la migliore sonora, realizzata nel 2016 per il film ‘Hateful Eight’. “Come in tutte le coppie, ogni tanto l’uno sopportava l’altra e viceversa. Ma uno come me che ha orari rigidi, quasi militari, non è facile da avere come compagno”, disse lui in quella intervista. Oltre a Maria, lo salutano per sempre anche i loro quattro figli: Giovanni, Marco, Alessandra ed Andrea.

