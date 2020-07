Classe di Ferro, ve lo ricordate? Ecco che fine ha fatto Giampiero

Classe di Ferro, serie italiana cult degli anni ’80. I suoi protagonisti hanno avuto carriere diverse e altalenanti. Scopriamo che fine ha fatto l’interprete di Giampiero

La componevano solo 24 puntate, andate in replica in televisione per anni, al punto di farci sembrare che fosse durata stagioni intere. Eppure Classe di Ferro, nonostante sia stata prodotta solo per pochissimo tempo, dal 1989 al 1991, è diventata un cult della tv nostrana e i suoi protagonisti hanno fatto storia.

La trama s’incentrava sulle vicende divertenti di alcuni giovani impegnati a prestare servizio di leva. Le scene vennero girate presso la Scuola del Genio – Cecchignola a Roma e a Bracciano. La collaborazione ottenuta con l’Esercito Italiano riuscì a conferire credibilità e verosimiglianza nella ripresa di tutta l’opera.

Divenne molto famosa la sigla della prima stagione dal titolo Asso, cantata da un giovanissimo e ancora semi sconosciuto Jovanotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ realemassimo in data: 24 Nov 2019 alle ore 12:34 PST

Uno dei protagonisti più amati era senza dubbio Giampiero Montini. Un vero e proprio burlone, adorava fare scherzi ai danni dei suoi superiori. La sua firma? Canticchiare l’ouverture de Il barbiere di Siviglia. Con il suo carattere da vero leader riesce a diventare un punto di riferimento per tutte le reclute. Orfano di madre, si è sempre pavoneggiato dichiarando di avere nobili origini, sedotto da abiti firmati e auto sgargianti, un vero e proprio playboy. Perchè si trova in caserma? Il padre lo sorprese amoreggiare con la sua nuova compagna e lo spedì a fare il servizio di leva.

Chi interpretava il seducente Giampiero?

LEGGI ANCHE -> Vi ricordate Luca di Distretto di Polizia? Oggi ha 44 anni, irriconoscibile – FOTO

Massimo Reale interpretava Giampiero in Classe di Ferro