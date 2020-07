Usa, il coronavirus uccide il giovane attore

Nick Cordero morto di covid. Il coronavirus uccide la star che lottava contro il Covid da 90 giorni e aveva perso una gamba

Nick Cordero morto di covid. Il coronavirus uccide la star che lottava contro il Covid da 90 giorni e aveva perso una gamba. A 41 non riusciva ad uscirne finchè non si è dovuto arrendere. Gli Stati Uniti d’America continuano a subire l’onda della pandemia. Cordero era ricoverato in terapia intensiva presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles da marzo. A darne notizia è il noto quotidiano americano New York Times. “Dio ha un altro angelo nel cielo… Il mio caro marito è morto questa mattina. Circondato dall’amore della sua famiglia che ha cantato e pregato mentre lasciava delicatamente questa terra”. Sono state le parole rese al pubblico della vedova Amanda Kloots. La donna ha avuto anche un figlio da Cordero appena un anno fa.

Coronavirus uccide attore

Il giovane attore americano era ricoverato da tre mesi. A causa delle sue condizioni gli è stata imputata anche una gamba e aveva perso circa 30 chili. Dopo essere uscito dal coma farmacologico, appena tre giorni fa, sono state diffuse al pubblico le ultime sulle sue condizioni: “È molto debole. Non può ancora muoversi e i suoi muscoli si sono atrofizzati. Non riuscirà a recuperarne l’uso finché non potrà tornare a muoversi”.

Un pubblico, il suo, soprattutto da teatro, dove era più conosciuto. Il ricovero da marzo ha visto subito complicarsi le cose poco dopo. Tuttavia, a 41 anni ci si aspettava una reazione e invece è stata dapprima necessaria l’amputazione di una gamba, poi l’epilogo tragico.