Il Maresciallo Rocca: ricordate Daniela? Scoprite cosa fa oggi – FOTO

Daniela de Il Maresciallo Rocca è oggi una donna bellissima. Pensavate di averla persa di vista, invece l’avete rincontrata più spesso di quanto crediate.

Incentrato sulle mirabolanti vicende di Giovanni Rocca e della sua famiglia, Il Maresciallo Rocca è una di quelle fiction poliziesche che hanno animato la tv italiana tra la fine degli anni ‘90 e i primi del 2000. Vedovo e dedito al lavoro, l’astuto maresciallo -interpretato fa Gigi Proietti– riusciva sempre a risolvere i difficili casi con cui si trovava ad avere a che fare. Al suo fianco i tre figli: Giacomo, Roberto e Daniela. Scopriamo insieme chi è diventata oggi Daniela Rocca!

Francesca Rinaldi, la Daniela de Il Maresciallo Rocca

Era Francesca Rinaldi la Daniela Rocca, figlia del maresciallo dei Carabinieri. Nella foto qua sopra la vediamo intenta a portare avanti la sua più grande passione: il doppiaggio. Sì, perché oltre ad aver recitato in tv fin da piccola, Francesca Rinaldi è diventata ed è tutt’oggi una nota doppiatrice. Forse non lo sapete, ma tanti dei personaggi che avete amato in questi anni hanno preso vita anche grazie alla sua voce. Tra i più noti, Luciana de Il mondo di Patty, Angela Weber di Twilight e diversi personaggi dell’universo di Barbie. Ma la lista è davvero infinita e potete consultarla qui.

Non sorprende, comunque, che Francesca Rinaldi abbia voluto intraprendere questa strada: l’attrice è una vera e propria figlia d’arte. Sua madre, Maria Pia Casilio, era un’attrice, mentre suo padre, Giovanni Rinaldi, è stato uno dei doppiatori più famosi dagli anni ’40 in poi, voce di attori immortali come Frank Sinatra e Marlon Brando. Persino i fratelli di Francesca, Massimo ed Antonella, sono oggi due affermati doppiatori. Insomma, l’arte del doppiaggio scorre davvero nel sangue di questa talentuosa famiglia!

