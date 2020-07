Anche Francesca Ferragni ha un notevole seguito su Instagram, come sua sorella Chiara. Lei regala uno scatto che strappa letteralmente applausi su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram 🍦 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 5 Lug 2020 alle ore 10:59 PDT

Chiunque vada a Pisa non può sottrarsi da quello che è ormai un vero e proprio must. E neppure Francesca Ferragni, sorella della (per ora) più famosa Chiara non è da meno. Si tratta di fare il classico ‘meme’ con la Torre di Pisa. Magari fingendo di tenerla chiusa tra le dita della mano, in un divertente gioco di prospettiva.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 5 Lug 2020 alle ore 12:48 PDT

C’è anche chi si diverte a sorreggerla e molto altro. Invece Francesca ‘la lecca’. La giovane Ferragni si è fatta ritrarre mentre tiene posizionato un cono gelato in posizione strategica. E l’obiettivo inquadra la famosissima struttura diventata simbolo della città toscana, che si staglia in lontanza. Proprio come se spuntasse da quel cono. Francesca è di profilo e ‘si gusta’ il tutto. Lo scatto molto scherzoso ed anche di una certa qualità ha ricevuto unanimi consensi da parte dei numerosi ammiratori della ragazza. Tra ‘mi piace’ e commenti positivi, le interazioni sono tantissime. Ci sono oltre 45mila likes e più di 200 commenti.

Francesca Ferragni, niente showbiz per lei: cosa fa nella vita

Lei è nata nel 1989, è più giovane di Chiara e pure avendo all’incirca un milione di followers, non pensa a sfondare nel mondo dello showbiz. Infatti la sua attività principale è quella di dentista. È la seconda figlia di Marco Ferragni e Marina Di Guardo e ha seguito le orme paterne, professionalmente parlando. Dopo Chiara (1987) e lei, c’p poi Valentina, nata nel 1992.

Visualizza questo post su Instagram Estate italiana ❤️🇮🇹 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:21 PDT