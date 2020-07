Georgina Rodriguez sul letto seduta è uno spettacolo seducente – FOTO

Georgina Rodriguez sta condividendo più di prima sui social durante le sue vacanze in barca con il suo Cristiano Ronaldo

Visualizza questo post su Instagram Espejito, espejito… 🍎 #happyweekend Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 3 Lug 2020 alle ore 3:22 PDT

La bella Georgina Rodriguez in questi giorni è molto presente sui social network condividendo scatti delle sue vacanze al mare con suo marito, il campione di calcio della Juventus Cristiano Ronaldo. Questa volta la modella ha pubblicato una foto in cui è seduta sul letto della barca di famiglia vestita di tutto punto con pantaloni, scarpe, giacca e canotta firmate. La maglia scollata mette in evidenza le sue forme abbondanti e gli occhiali da sole le donano un aria ancor più sensuale.

LEGGI ANCHE -> Laura Torrisi, il vestito è troppo corto e tutto è in vista, distratta FOTO

La foto in barca “sotto coperta” di Georgina Rodriguez