I ragazzi della 3° C, vi ricordate Chicco? Oggi è un uomo affascinante

Vi ricordate Chicco de I ragazzi della 3° C? oggi è un bell’uomo affascinante. Ad interpretarlo era Fabio Ferrari, icona degli anni Ottanta.

È stata una della serie cult degli anni Ottanta, una di quelle indimenticabili che ha tenuto attaccati alla tv una marea di giovani per seguire le vicende di alcuni ragazzi della classe del liceo “Giacomo Leopardi” di Roma nel corso dell’anno scolastico.

Parliamo de I ragazzi della 3° C, andato in onda a partire dal 13 gennaio 1987, è uno dei telefilm italiani tra i più replicati sulle reti Mediaset che ancora affascina e incuriosisce.

Ma ricordate Enrico “Chicco” Lazzaretti? Uno dei grandi protagonisti, interpretato da Fabio Ferrari? Era il carismatico e trascinatore della classe, oltre che lo studente più grande del gruppo, sempre bocciato ed eterno ripetente.

Il suo interprete Fabio Ferrari è diventato una vera icona in quegli anni e oggi è un gran bell’uomo. Ha 61 anni e si dedica soprattutto al teatro. Un uomo che non dimentica quel personaggio che gli ha dato tanto ma che ha definito in una intervista “un’arma a doppio taglio”.

Non solo successo nella sua vita ma anche alcuni seri problemi dai quali però è riuscito ad uscire.

