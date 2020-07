Incentivi auto 2020, il Governo italiano ha raggiunto gli accordi al riguardo. Ecco quali sono le novità post Covid-19. Tutte le indicazioni

Arrivano gli incentivi auto per l’anno 2020. Dopo l’emergenza coronavirus, l’Italia è pronta a ripartire. Il governo ha stabilito degli accordi sugli incentivi che dovrebbero aiutare il mercato dell’auto a riprendersi dopo la crisi causata dalla chiusura delle attività durante il covid-19. Tali agevolazioni sono state inserite nel Decreto Rilancio e approvate in Commissione Bilancio. Ma in cosa consistono? Sono state aggiunte misure riguardo agli incentivi per le endotermiche Euro 6 e alle agevolazioni per elettriche e ibride ricaricabili, aggiungendo un extrabonus.

Incentivi auto 2020, le misure adottate

Per l’acquisto di vetture, con emissioni di CO2 inferiori a 20 g/km, e in caso di rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni, ai 6.000 euro previsti dall’ ecobonus, si vanno ad aggiungere altri 4.000 euro. L’incentivo per l’acquisto di auto che emettono tra 21 e 60 g/km di CO2 è di 2.500 euro con rottamazione di un mezzo a cui bisogna aggiungere altri 4.000 euro di contributo. Un’altra novità riguarda i bonus per le auto con motore termico tradizionale, con emissioni di CO2 fino a 110 g/km e un prezzo di listino al di sotto di 40.000 euro (più IVA.) L’agevolazione, in caso di rottamazione, prevede un contributo di 1.500 euro dallo Stato e 2.000 euro dal concessionario. La somma di denaro è quindi pari a 3.500 euro. Senza un veicolo da rottamare invece il bonus statale è pari a 750 euro, quello del concessionario di 1.000 euro, per complessivi 1.750 euro.

Tutte le novità riguardanti gli incentivi si rivolgono alle persone fisiche e giuridiche che acquisteranno vetture nuove dal 1° agosto al 31 dicembre 2020.