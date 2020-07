Jane Alexander sul pavimento stesa , sempre bella con un gran sorriso – FOTO

Jane Alexander. La bellissima attrice inglese, attiva su Instagram, accompagna sempre i suoi scatti con simpatiche didascalie. Cosa vorrà dirci oggi?

Il grande pubblico italiano la conobbe nel 2003 quando interpretò la cattivissima marchesa Lucrezia Van Necker Beauville in Elisa di Rivombrosa. Occhi di ghiaccio, sguardo truce e nervi saldi per arrivare ai suoi scopi.

Che dire? La finzione è veramente riuscita se invece si pensa all’amabilità dell’attrice che l’interpreta. Jane Alexander, infatti, è sempre sorridente, gentile e carina. Lo attestano i suoi post su Instagram, in cui spesso racconta aneddoti della sua vita quotidiana interloquendo con il suo pubblico visto come l’amico fidato a cui dire tutto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un capanno fuori dal mondo (@elisadirivombrosalastoria) in data: 23 Giu 2020 alle ore 3:14 PDT

Tanta gavetta per lei che l’ha portata lontano. Il suo processo di carriera è stato inverso a molte attrici nostrane che cercano fuori dall’Italia il successo. Lei si è trasferita a Roma dall’Inghilterra in giovanissima età. Appena 16enne ha iniziato a fare la modella per poi scoprire che era la recitazione la sua vera vocazione. All’inizio piccoli ruoli. Ha partecipato comunque a film di primo piano lavorando per registi stupefacenti. La possiamo ammirare ne L’uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore o in Prendimi l’Anima di Roberto Faenza.

Con il tempo ha spaziato agilmente fra cinema e televisione. Non solo fiction per lei, molto capace anche nelle vesti di conduttrice. L’ha sedotta pure il mondo radiofonico. In questo momento infatti presenta insieme al compagno Gianmarco Amicarelli il programma Gli ex ex su Radio Rid 96.8 .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Fialdini, il racconto dei disturbi alimentari

Jane Alexander e lo scatto in bianco e nero su Instagram

Su Instagram si mostra in tutta la sua semplicità e chiede consiglio ai fan su un problema di normale routine. Jane Alexander è in procinto di andare in vacanza e come tutti si agita nel fare le valigie. Cosa portare? Cosa no? Mettere tante alternative o solo il minimo indispensabile?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un capanno fuori dal mondo (@elisadirivombrosalastoria) in data: 23 Mar 2020 alle ore 5:35 PDT

Questi dilemmi ce la fanno sentire così vicina e affine. Lo scatto che pubblica è in bianco e nero. Lei, struccata e bellissima, ha un sorriso accattivante e la mano che sorregge il capo come a voler tener su tutti i pensieri.

Il pubblico? La adora. Il dialogo è aperto per una “cattiva” niente male.

LEGGI ANCHE -> Il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: la replica del ballerino