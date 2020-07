Justine Mattera e la posa provocante in spiaggia – FOTO

Justine Mattera è sempre più la regina dei social con le sue pose provocanti e sensuali mostrando lato B e tutte le sue forme al mare

Justine Mattera a 49 anni non ha nulla da invidiare alle showgirl più giovani di lei. Ha un fisico atletico e scolpito. Ama condividere foto, selfie e non solo, dove in primo piano c’è sempre il suo corpo, con il lato B in primo piano. È solo di due giorni fa lo scatto sul suo profilo ufficiale Instagram, che ha ben 431 mila follower, di una doppia foto che la ritrae di spalle con indosso un perizoma che mette in evidenza il suo didietro, per la gioia dei suoi seguaci che l’apprezzano, sebbene ci sia sempre qualche commento negativo, ma lei sembra infischiarsene altamente.

LEGGI ANCHE -> Natalija Ilic, lady Milinkovic Savic fa sognare i tifosi: che schianto FOTO

Justine Mattera: la foto sexy di oggi in spiaggia