Kanye West, il marito di Kim Kardashian, si candida contro Trump

Kanye West, il famosissimo rapper statuitense, marito della show girl Kim Kardashian, ha annunciato di volersi candidare alle prossime persidenziali contro Trump

Non è nuovo ad annunci del genere ma questa volta Kanye West sembra voler fare sul serio. Repubblicano, si schierò a favore del presidente Trump quando scese in campo con lo slogan “Make America Great Again“. Poi ci ripensa e adesso il tweet che nessuno si aspettava.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020