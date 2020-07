Karina Cascella: ”Vi mostrerò parecchi costumi”. L’ultimo da sballo -FOTO

Arriva l’estate e Karina Cascella si diletta sfoggiando diversi costumi e mostrandoli ai suoi fan. Pioggia di like e commenti sui social.

Classe 1980, Karina Cascella è un’opinionista ed influencer che negli ultimi anni ha guadagnato molto terreno nel panorama televisivo italiano. La sua carriera ha avuto inizio con alcuni docu-reality ed è poi decollata quando è approdata a uomini e donne per dare il proprio parere riguardo a tronisti e corteggiatori. Per qualche anno si è frequentata lei stessa con un tronista, Salvatore Angelucci, con il quale ha una figlia, Ginevra. La bambina è davvero molto presente nel profilo Instagram della madre, che non perde occasione per condividere piccoli momenti di vita quotidiana con i propri followers. Troverete una foto di Ginevra nella prossima pagina!

Karina Cascella, il costume spettacolare

Oggi la Cascella è principalmente impegnata come opinionista da Barbara D’Urso, ma sui social è molto attiva e sponsorizza spesso abiti e costumi. Cliccate su “successivo” per vedere quello che ha condiviso oggi!