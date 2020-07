Lascia la webcam accesa durante una riunione: l’episodio imbarazzante

È successo in Spagna, dove un consigliere comunale era impegnato in un riunione di lavoro. Il malcapitato ha lasciato per sbaglio la webcam accesa e…

Torrelevega, Nord della Spagna: Bernardo Bustillo Perez era nel bel mezzo di una riunione del consiglio comunale quando ha deciso di andare a farsi una doccia. La riunione stava proseguendo per le lunghe, forse non era neanche tanto interessante, così il consigliere comunale ha deciso semplicemente di allontanarsi per qualche minuto dalla sua postazione. Un gesto innocente, apparentemente privo di ripercussioni. Chi non lo ha fatto, durante i lunghi giorni della quarantena? Eppure Bernando Perez non è stato così fortunato. L’uomo ha dimenticato la webcam accesa ed è stato dunque visto nudo dai colleghi, mentre era intento a lavarsi.

Smartworking, quando lasciare la webcam accesa diventa “pericoloso”

Subito il consigliere comunale si è scusato con i colleghi, ma anche con i cittadini, poiché, com’era presumibile, le voci hanno cominciato a circolare. Perez ha scritto un post su Facebook, spiegando che non si è trattato di una “mancanza di rispetto“, ma solo di uno sfortunato errore. “Credo che non sia un fatto criminale, poco etico o disonorevole” ha detto. “Negli ultimi mesi, grazie al boom dello smartworking, aneddoti di questo tipo si verificano in molte riunioni e gruppi di lavoro”. Egli ha ritenuto fondamentale dissociare questo sfortunato evento dalla sua carriera politica, chiedendo a quanti stessero leggendo, di non mescolare le due cose. In fondo, il fatto è già piuttosto imbarazzante di per sé, senza che le persone infieriscano.

