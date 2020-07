Laura Torrisi, il vestito è troppo corto e tutto è in vista, distratta – FOTO

Nuovo scatto di pura felicità per Laura Torrisi, rilassata fin troppo nella scena che la ritrae ballerina improvvisata tra gli apprezzamenti dei fan

Laura Torrisi è una dinamite di bellezza pura, pulita ed infinita. L’ultimo scatto della 40enne di Catania, immersa nei pensieri e impegnata ad ascoltare il proprio cuore ha incantato le emozioni dei suoi followers di Instagram.

Notevole e seducente il paso al vento della siciliana, in formato ballerina di Siviglia con un outfit di purezza bianca e cristallina. Laura Torrisi si denuda in alcune parti del suo meraviglioso corpo, nell’intento di dare un tocco speciale alla sua performance, ma non si accorge che il lato A scopre il segmento di piacere con due forme eccellenti e prorompenti in vista, da segnale di pericolo caduta massi.

Un ricco e succulento ballo di giornata fa drizzare le antenne ai fan, deliziati dalle sue doti innate e dal “The Rhythm is Magic” che accende ogni desiderio di interesse.

“Per quello che riesci a trasmettere,per quello che sai donare,per quello che sei,per quel lato prezioso che ti contraddistingue da tutto il resto. Per tutto questo e per molto altro,continuo a seguirti sempre con affetto e stima. ❤; Chapeau anima bella ❤️; Balla Donna balla…e non fermarti mai…💃💃💃quel Sorriso splendido Incanta… ciao Laura buona serata 🌃🌜🌒🌛😘😘🙏

Laura Torrisi, la natura ha creato un’opera d’arte