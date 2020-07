Levante ama giocare con gli elementi. Dopo l’album Magmamemoria e le allusioni allo spazio delle sue ultime foto, adesso sfoggia un look “acquatico”.

Magmamemoria è l’ultimo album di Levante, seguito a poca distanza dalla versione Sanremese Magmamemoria MMXX, contenente l’amatissima Tikibombom. Sia la copertina scarlatta che il titolo stesso dell’album sembravano alludere al fuoco. Claudia Lagona, vero nome della cantante siciliana, è infatti un’artista sui generis, profondamente legata al simbolismo, capace di dar vita ad una musica intrigante ed allusiva. Niente è mai lasciato al caso, quando si parla di lei. Adesso Levante sta per tornare e lo fa in grande stile, con riferimenti allo spazio e al mare.

Levante, una sirena per il suo singolo “Sirene”

Si chiama Sirene il nuovo singolo, che uscirà allo scoccare della mezzanotte. La cantante l’ha descritto come “una canzone triste su una base leggera”, la delusione di un sogno ed al contempo l’illusione che gli ha dato vita, il tutto narrato tramite il doppio significato della parola “sirene”, esseri mitologici e campanelli di allarme. Clicca su “successivo” per vedere il fantastico look che accompagna il singolo!