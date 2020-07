Maria Grazia Cucinotta, la sua bellezza incanta i social – foto

Maria Grazia Cucinotta sbarca in Sicilia, la sua terra d’origine. E’ tempo di assaporare piacevoli ricordi e viversi l’estate

E’ arrivata la bella stagione e dopo tanta agonia è il momento di godersi l’estate italiana 2020. Molti vip hanno già aperto le danze e sono in giro per l’Italia a rilassarsi in posti meravigliosi. E’ il caso di Maria Grazia Cucinotta, l’attrice siciliana che è scesa nel suo Paese dopo essere stata bloccata per mesi interi. La donna nella sua terra d’origine assapora i ricordi della sua infanzia e ne crea nuovi. E’ arrivato il tempo di lasciarsi travolgere dalla natura e dalle cose genuine che ci riserva.

Maria Grazia Cucinotta e la sua Sicilia