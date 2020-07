Meghan Markle, un nuovo scandalo per la Royal family

È in uscita un nuovo libro con rivelazioni choc: “Kate Middleton disse a Harry di non sposare Meghan, ma lui voleva rimpiazzare sua madre Diana”

Le verità sulla Royal family britannica si arricchiscono di un nuovo capitolo. E gli attori principali non sono il maggiordomo e la governante di servizio ma la new entry Meghan Markle con il marito Harry e la “perfida” cognata Kate Middleton, moglie del principe William.

La vita privata della Royal family britannica passa all’esterno quasi sempre attraverso indiscrezioni che vengono date in pasto a tutti. L’ultima riguarda il principe Harry e la moglie Meghan attualmente negli States dopo il “divorzio” dalla corte di Elisabetta II.

Il 23 luglio è in uscita l’attesissimo libro “Royal at War” che sembra farà emergere nuove rivelazioni scottanti per i Windsor. Il testo confermerebbe l’attrito tra Meghan e Kate, infatti la duchessa di Chambridge sembra aver avvertito il cognato di non sposarla.

Le nuove rivelazioni choc in un libro: “Kate Middleton disse a Harry di non sposare Meghan

L’allontanamento tra Harry e la sua famiglia sarebbe iniziato proprio dopo l’incontro del secondogenito della principessa Diana con Meghan Markle. Gli autori del libro “Royals at War”, Dylan Howard e Andy Tillett, raccontano di come la famiglia reale abbia insistito affinché Harry non la sposasse.

“Harry cercava una figura per rimpiazzare sua madre lady Diana, così crudelmente scomparsa a un’età vulnerabile”, scrivono i due giornalisti.

Ma i due giornalisti continuano: “Meghan non ha un carattere facile e invece di rispettare i suoi doveri avrebbe costretto il marito ad allontanarsi dal fratello e da tutta la sua famiglia per trasferirsi oltreoceano”. Una vera e propria premonizione da parte di Kate e come racconta il libro, anche William era convinto che non fosse la donna giusta per il fratello.

Kate lo aveva intuito e cercò di ricordargli “che stava uscendo con qualcuno con una vita completamente diversa, un passato e una carriera differenti e che ci voleva loro del tempo e dell’attenzione per integrarsi”.

