Mercedesz Henger off limits, il pantaloncino infiamma i follower – FOTO

Mercedesz Henger continua ad incantare sul noto social network Instagram: la figlia di Eva ha pubblicato una foto favolosa.

Mercedesz Henger è una donna favolosa. La classe 1991 è la figlia dell’ex star dei film a luci rosse Eva e di Riccardo Schicchi. Nella sua piccola carriera la ragazza ha preso parte ad alcune pellicole insieme alla madre come ‘Bastardi’ e ‘Torno a vivere da solo’. Mercedesz ha raggiunto la popolarità nel 2016, partecipando al reality show ‘L’isola dei famosi’. Dalla sua apparizione sull’isola, la figlia di Eva ha iniziato ad apparire con regolarità nei salotti di Barbara D’Urso. La nativa di Roma ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 762mila follower. La 28enne ama condividere scatti da paura in cui mette in risalto il suo corpo marmoreo. Poco fa, ad esempio, la ragazza ha lasciato i fan a bocca aperta con una fotografia spettacolare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta strepitosa in tenuta da ginnastica: lato A da svenire e un dettaglio.. – FOTO

Lo scatto da urlo di Merdecesz Henger

La fotografia condivisa in rete dalla figlia di Eva è da incanto. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.