La bellissima Romina Carrisi non nasconde niente di sé e nel corso della sua magnifica vacanza sull’isola di Capri fa sfoggio di un paio di gambe davvero da capogiro.

Proseguono a Capri le vacanze di Romina Carrisi, nota ai più anche come Romina Jr. La figlia di Al Bano e per l’appunto Romina Power si trova sull’isola nel Golfo di Napoli, in totale serenità. E dai suoi post sul suo profilo Instagram possiamo ammirare degli scorci del paesaggio locale davvero magnifici. La ragazza, che ha festeggiato il compleanno lo scorso 1° giugno, si conferma una vera e propria globetrotter.

Infatti Romina Carrisi ha trascorso la quarantena bloccata alle Isole Baleari. Si trovava lì solamente per un breve quanto piacevole pernottamento. Invece la vacanza è diventata permanenza vera e propria. Almeno fino a quando non è stato possibile rimettersi in viaggio a bordo di un aereo. E lei da allora comunque ne ha visitati diversi altri, di luoghi. Prima di andare a Capri, l’abbiamo vista a Roma, ad esempio.

Romina Carrisi, le vacanze estive a Capri: e poi?