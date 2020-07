Sabrina Salerno baciata dal sole: seno prorompente da infarto – Foto

Sabrina Salerno baciata dal sole in piscina: bikini striminzito e seno prorompente da infarto. Fan impazziti per la showgirl, che spettacolo, foto.

Occhiali da sole, sedute degli scalini di una piscina e con un bikini striminzito, Sabrina Salerno regala una posa da infarto ai suoi followers. Con un seno prorompente, un ventro piatto e delle gambe assolutamente perfetta, la Salerno incanta uomini e Donne sfoggiando un fisico sensuale e super femminile.

Sabrina Salerno fa impazzire tutti: la foto in bikini è da mozzare il fiato

Visualizza questo post su Instagram Alcuni baci possono essere magici…💋 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Dopo la foto con il bikini rosa, Sabrina Salerno regala ai fans un’altra foto in bikini con cui supera, nuovamente, la prova costume a pieni voti. Con un seno prosperoso che le ha donato la natura e una bellezza sensuale, ma anche elegante e raffinata, la Salerno incanta letteralmente tutti.

“La bellezza”, scrive un utente. “La magia della tua grazia”, aggiunge un altro. E ancora: “Tu sei magica, preziosa, bellissima, sensuale ma sempre elegante e mai volgare. Sei stupenda Sabry. Sei l’eterna giovinezza. Sei unica”, “spettacolare, grade donna”, scrivono gli utenti. Sono davvero tanti i complimenti che la Salerno riceve ogni giorno sui social. Tuttavia, non mancano proposte indecenti come quelle che ha raccontato lei stessa ai microfoni de Il Giornale.

“La cosa più assurda mi è successa con un feticista, che voleva regalarmi delle Louboutin: mi mandava le foto e mi voleva regalare tre paia di queste scarpe. Io ovviamente non gli ho dato il mio indirizzo, se proprio le voglio me le vado a comprare. Ma aveva una fissa, durata del tempo, poi fortunatamente ha smesso. Io appena vedevo i suoi messaggi li eliminavo, è stata una cosa incredibile. Ti dà l’idea di uno che pensa: ‘Ti mando le Louboutin perché vorrei vederle indossate su di te’. Secondo te io mi faccio mandare le scarpe per poi inviarti delle foto?”.