Sara Croce in costume distesa in barca, i fan sognano – FOTO

Sara Croce continua a lasciare tutti senza fiato, stavolta con una foto in costume da bagno su una barca in mezzo al mare

Sara Croce stupisce ancora i suoi numerosissimi ammiratori tramite il proprio profilo Instagram. Nuova foto inondata da di ‘like‘ e di commenti di apprezzamento da parte dei suoi moltissimi fan. Utenti che hanno imparato nel tempo a conoscerla anche nel piccolo schermo. Infatti la modella si è fatta apprezzare nel ruolo di Madre Natura numero 8, nel corso dell’edizione di Ciao Darwin, programma andato in onda nel 2019.

Un successo a cui è seguito anche quello, sempre su Mediaset, in Avanti Un Altro. All’interno del game show, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la ragazza ha assunto la veste Bonas. Anche per quanto riguarda il gossip si è parlato di lei. La bellissima Sara è stata fotografata dai paparazzi in compagnia dell’ex tronista Andrea Damante.

