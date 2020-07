Si tuffa da un pontile, ma sbatte sul fondale: ragazzo 19enne rischia la paralisi

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni e rischia la paralisi a Mestre dopo essersi tuffato in mare da un pontile di una spiaggia di Jesolo.

Ore di apprensione a Mestre, dove un ragazzo di 19 anni si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il giovane di origine tunisina, ma residente a Treviso, secondo una prima ricostruzione dei fatti si sarebbe tuffato in mare da un pontile di una spiaggia di Jesolo, in provincia di Venezia. Probabilmente a causa del basso livello dell’acqua, il 19enne ha battuto violentemente il capo rimanendo gravemente ferito. Immediatamente i presenti sulla spiaggia hanno avvertito i soccorsi che si sono precipitati sul posto ed hanno trasportato in ospedale il giovane, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni: rischia la paralisi.

Si è tuffato in mare da un pontile, forse ignorando il livello dell’acqua molto basso e adesso rischia di rimanere paraplegico. Questo quanto accaduto ad un ragazzo di 19 anni di origine tunisina nella giornata di ieri a Jesolo, comune in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, il 19enne si trova sulla spiaggia del comune veneziano insieme ad alcuni amici quando avrebbe deciso di tuffarsi in mare dal pontile ignorando il divieto d’accesso a quest’ultimi, chiusi per evitare assembramenti nel rispetto delle norme anti Covid, ed il basso livello dell’acqua. Tuffatosi, il 19enne avrebbe battuto violentemente il capo procurandosi una lesione ad una vertebra cerebrale.

I bagnanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi che sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Lo staff medico del Suem 118 ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale a Jesolo, dove i medici hanno disposto il trasferimento in eliambulanza a Mestre.

Il ragazzo, residente a Treviso, è tutt’ora ricoverato a Mestre in gravi condizioni e, riferisce Il Gazzettino, rischierebbe di rimanere paraplegico per via delle lesioni riportate nell’impatto sul fondale.