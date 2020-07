Vi ricordate di Mitzi de “I ragazzi del Muretto”? Oggi è un attore tra i più amati

Vi ricordate Mitzi della serie “I ragazzi del Muretto”? Oggi ha 50 anni Ettore Bassi che ne interpretava il ruolo è un attore tra i più belli del panorama italiano

Gli adolescenti hanno trovato da sempre moltissime rappresentazioni in tv verso cui rapportarsi, dall’America fino all’Italia. Dal 1991 al 1996 ad esempio spopolava la serie tv “I ragazzi del Muretto”, andato in onda per la prima volta su il 28 marzo 1991 su Rai 2 per un totale di 52 puntate.

I protagonisti della serie sono rimasti nei cuori di tutti, con i loro jeans, i motorini, i giubbotti di qualche taglia più grande e soprattutto con i loro ritrovi dopo scuola su un muretto a piazza Mancini a Roma.

Tra i personaggi principali c’era Mitzi, interpretato da Alberto Rossi (nella 1 e 2 stagione) e Ettore Bassi (3 stagione). Mitzi era il più grande del gruppo e quindi non frequenta il liceo insieme agli altri. Il ragazzo era molto bravo in campo artistico ma per tuta la serie ha difficoltà a trovare un lavoro stabile. Vive prima col padre, poi da solo e infine con la sua ragazza Elena con la quale in seguito avrà un bambino.

Ettore Bassi, Mitzi nella 3° serie de “I ragazzi del Muretto”

Ettore bassi

Ettore Bassi è nato a Bari nel 1970 e nel corso della sua carriera ha saputo destreggiarsi con grande abilità tra il mondo della televisione, quello del cinema e del teatro. Oggi rappresenta uno dei volti più amati dal pubblico italiano anche per la sua grande bellezza.

Partito come animatore nei villaggi turistici, Ettore Bassi si ritrova dopo pochi provini catapultato nel mondo della televisione: nel 1993 conduce La Banda dello Zecchino e l’anno dopo diventa conduttore di diversi programmi per bambini.

Il vero successo però arriva però nel 2002, quando il giovane attore viene scritturato per entrare a far parte del cast della fiction televisiva Carabinieri, nella quale interpreterà per tre anni la parte del maresciallo Andrea Ferri. Nel 2007 lo troviamo ad interpretare Francesco D’Assisi nella miniserie Chiara e Francesco. Nel 2010, invece, Ettore prende il posto di Kaspar Capparoni nel ruolo di protagonista della serie televisiva Rex, dove rimarrà fino al 2012. Ultimi lavori che lo vedono presente sono le serie La porta rossa (2017) e L’isola di Pietro (2018) e il film Finché Giudice non ci separi di Toni Fornari (2018)

Ettore ha tre splendide bambine, Olivia, Caterina e Amelia avute con la ex moglie Angelica Riboni con cui ha avviato la separazione nell’agosto 2018.

