Wanda Nara e una sua amica: due lati A che lasciano il segno – FOTO

Scatto esplosivo per Wanda Nara in compagnia di una delle amiche dalle forme prorompenti fa il pieno di bellezza assoluta: fan in estasi

Wanda Nara, influencer e opinionista televisiva di origine sudamericana esce allo scoperto con un tripudio di passione e fantasia estetica. L’ultimo ritratto in piscina è in felice compagnia di una delle amiche, con le quali condivide un’esagerazione di forme.

L’estate per Wanda è iniziata davvero in maniera bollente, non solo per aver fatto salire alle stelle il morale dei suoi followers di Instagram. Da quando il Paris Saint Germain del suo amatissimo e assistito atleta, Mauro Icardi, a casa dei due argentini non si è mai smesso di organizzare braciate e momenti di convivialità.

Ieri è stato un giorno particolare, non appena appurata la notizia della sconfitta dell’Inter, ex squadra del compagno, con la quale sembrano essersi rotti tutti i sentieri di intesa.

“Asado para TODOS domingo Perfecto en Casa” – le parole di Wanda sotto ad un post di Instagram, scattato con un tempismo assoluto nel giardino lussuoso della loro villa ai piedi della Tour Eiffel.



