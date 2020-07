WhatsApp, come chattare con qualcuno senza conoscere il suo numero

Vediamo come sarà possibile chattare con qualcuno senza conoscere il suo numero grazie a uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp

Fino ad oggi una delle caratteristiche peculiari che hanno contraddistinto WhatsApp (almeno per i suoi primi anni) rispetto ad altre app concorrenti è stato il fatto di poter iscriversi e chattare con altri utenti solo conoscendo il loro numero di telefono. Niente nickname e indirizzi email quindi. È sempre bastato fornire il proprio numero di cellulare ed inserire il codice ricevuto via SMS ed il gioco è fatto.

Ebbene tutto questo ha però reso praticamente impossibile conversare con gli utenti di cui non si era a conoscenza del numero. La situazione potrebbe però presto cambiare. Infatti grazie a uno dei prossimi aggiornamenti che arriveranno sulle app per gli smartphone Android e iOS non sarà più indispensabile avere il contatto della persona con cui vogliamo metterci in contatto.

