Si rincorrono le voci su quale sia il destino di Ylenia Carrisi oggi. Spunta fuori l’ultima voce in merito a dove si trovi la figlia di Al Bano e Romina.

Di Ylenia Carrisi oggi come nelle immediate settimane successive alla sua scomparsa si è detto di tutto e di più. Era il 31 dicembre 1993 quando l’allora primogenita di Al Bano e Romina Power fece perdere le sue tracce.

Ai tempi la figlia dei due celebri cantanti si trovava negli Stati Uniti, a New Orleans. Soggiornava in un albergo della città assieme al controverso Aleksander Masekela, un individuo che potremmo definire a pieno titolo come un “poco di buono”. Ma sul cui conto le forze dell’ordine non hanno mai trovato niente di concreto in merito alla sparizione della 24enne pugliese. E Ylenia Carrisi oggi di anni ne avrebbe 49 e mezzo. Dopo tutto questo tempo, mamma Romina ed i suoi fratelli Yari, Cristel e Romina Jr. pensano che sia ancora viva. Perché mai nessun corpo è stato ritrovato.

Ylenia Carrisi oggi, l’ultima ipotesi svelata da una detective

Yari in particolare ha affermato in tempi recenti di viaggiare in giro per il mondo anche con lo scopo di ritrovare sua sorella. Lui pensa che il clamore mediatico che ne conseguirebbe finirebbe con il travolgere la donna. Su di lei ci sono le più svariate congetture, con avvistamenti susseguitesi in diverse zone del mondo in questi oltre 25 anni. Dal convento greco-ortodosso in Arizona al Venezuela, passando per la clinica svizzera e per una segnalazione a Venezia. E proprio la presunta presenza di lei in quel convento troverebbe una possibile conferma da una serie di tracce o presunte tali. Una piccola apertura è giunta dalla detective Gwen Guggenheim della Squadra Omicidi di New Orleans, che alla Freizeit Revue, rivista tedesca, avrebbe affermato che le autorità possiedono alcuni indizi sulla posizione di Ylenia Carrisi oggi.

Lei sarebbe sposata con un certo ‘Gringo’

Ma la detective non può aggiungere altro in quanto il procedimento “è ancora in corso”. Sembra non sia possibile procedere con una perquisizione di quel monastero però, perché sul conto di Ylenia non vi è alcun procedimento penale. E la struttura religiosa preserva al massimo l’identità dei suoi ospiti. Un’altra ipotesi – sempre trapelata da fonti delle forze dell’ordine, a quanto pare, e che pure sfiora la speculazione – riferisce di una figlia di Al Bano che risiederebbe a Santo Domingo assieme al marito, un certo ‘Gringo’, sorvegliato speciale. Quest’ultimo sarebbe un uomo di colore noto come Alexander Suero Alvares, che girerebbe sempre con una scorta. Dal momento che circolano tutte queste voci, la speranza è che un giorno da qualcosa di tutto ciò possa esserci una svolta positiva.

