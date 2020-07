Anna Tatangelo e l’addio a Gigi D’Alessio: “Ora posso dire perché è finita”

Anna Tatangelo si mette a nudo in una intervista al Corriere della Sera e parla del suo cambiamento totale, da quello privato a quello artistico. Spazio anche a rivelazioni sul suo ex compagno

Anna Tatangelo cambia vita, professionale e privata. Un rinnovamento completo quello della cantante di Sora che passa dai gusti musicali, a quelli estetici a finire alla sua vita amorosa. Era noto a tutti, dopo il suo biondo platino e la nuova canzone in cui duetta con il cantante hip hop napoletano Geolier.

Ma la conferma è arrivata direttamente da lei tramite una lunga intervista al Corriere della Sera in cui la cantante si è messa a nudo e ha tirato le somme di un percorso che si chiude e di uno nuovo che inizia. E in questa confessione non mancano i riferimenti al suo ormai ex compagno. Anna parla anche di lui e del rapporto finito.

Le sue parole sono emblematiche fin dall’inizio quando parla dei suoi 33 anni e dell’età della consapevolezza: “Ho avuto soddisfazioni e delusioni. Sono molto grata alla vita, e ora voglio godermela di più e sorridere di più – dice senza peli sulla lingua l’ex di Gigi D’Alessio – Per cercare di accontentare tutti, non c’era mai Anna. Sempre prima gli altri”.

È un fiume in piena Anna Tatangelo che spiega a chiare lettere che ora ha voglia di divertirsi, sperimentare e rimettersi in gioco. E con il suo nuovo singolo lo ha fatto alla grande oltre che con il suo nuovo biondo platino, il simbolo di “una voglia di un cambiamento radicale” per lei che mora per eccellenza poteva stravolgersi solo con il biondo. Il simbolo e il frutto di un “percorso personale interiore”.

Un nuovo inizio che Anna descrive come un rinnovamento in tutti i sensi e si dice una “persona nuova, che ha attraversato una tempesta, e poi ha trovato il sole”.

Ed è da qui che la sua confessione vira su quello che riguarda la sfera amorosa e il suo compagno di sempre, colui che gli ha regalato suo figlio Andrea: Gigi D’Alessio. La Tatangelo parla anche di lui e del loro rapporto.

