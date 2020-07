Com’è bella Aurora Ramazzotti, sempre allegra, sempre piena di vitalità e sempre elegante. Per la giovane è sempre il momento ideale per essere felice.

Come al solito Aurora Ramazzotti colpisce non solo per la sua bellezza ma anche per la sincerità che le è propria. La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker mostra un sorriso a 32 denti. Uno di quelli da sfoggiare quando si è davvero felici.

L’occasione arriva dalla presenza di quella che per lei è una persona speciale. Si tratta di Anna. Una amica che lei definisce con queste parole. “Grazie Anna❤️una Donna con la D maiuscola, di quelle di cui il mondo ha bisogno. Alla prossima”. La 23enne Aurora si mostra tra l’altro con uno stile impeccabile. Occhiali da sole rossi, in tinta perfetta con il suo abito estivo. Fioccano i complimenti per la ragazza.

Aurora Ramazzotti, lei è il bello della vita

Visualizza questo post su Instagram FREGNEGNE Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 30 Giu 2020 alle ore 12:05 PDT

La vediamo sempre sorridente e piena di energia e di vitalità. Bella come mamma Michelle, la giovane Ramazzotti sta vivendo un periodo estremamente felice della sua vita. L’amore con il suo fidanzato Goffredo, con il quale sta insieme ormai da diverso tempo, va a gonfie vele. Ed i due sembrano proprio pronti a costruire una famiglia tutta loro. Poi ci sono gli amici di sempre. In particolare al fianco di Aurora c’è sempre la sua ‘compagna di malefatte’, Sara Daniele.

Visualizza questo post su Instagram FREGNEGNE + amore Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 30 Giu 2020 alle ore 12:08 PDT