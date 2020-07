Covid 19, il risultato del tampone al presidente Bolsonaro

Jair Bolsonaro è risultato positivo al tampone per il Covid-19, ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Brasile.

Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al Covid-19. A diffondere la notizia, come riporta AdnKronos, è stato lo stesso leader che, nel corso di un incontro con i giornalisti, avrebbe, però, affermato di star bene rassicurando sulle proprie condizioni di salute. Il leader politico 65enne si era sottoposto al tampone per il coronavirus dopo aver accusato alcuni sintomi lievi come tosse e febbre. Da qualche ora si parla di una possibile positività di Bolsonaro, che aveva affermato di avere alcuni sintomi riconducibili al virus che lo hanno costretto ad annullare gli impegni in programma durante la settimana.

