Bellissima Caterina Balivo in costume da bagno. La conduttrice televisiva è in splendida forma e si mostra volentieri agli occhi dei suoi tanti ammiratori.

Tocca anche a Caterina Balivo in costume prendersi la sua bella dose di complimenti dai fans su Instagram. La bella presentatrice televisiva napoletana è attualmente in vacanza con il marito Guido Maria Brera e con i figli piccoli, Guido Alberto e Cora, il frutto del loro longevo amore.

LEGGI ANCHE –> Ginevra Lamborghini | serie di scatti per festeggiare la sua laurea | Gallery

Lei pubblica un post a scopo pubblicitario. “Che sia al mare o in città, un weekend breve o una vacanza più lunga, bisogna sempre trovare il modo giusto per esporsi al sole! Grazie ai miei amici di @garnieritalia quest’anno abbiamo la protezione giusta per far contenta tutta la famiglia! Curiosi? In stories vi mostro di più!”.

LEGGI ANCHE –> Gian Maria Antinolfi, chi è. La nuova fiamma di Belen Rodriguez

Caterina Balivo, in costume da bagno è un gran bel vedere