Caterina balivo e il dolcissimo momento passato in famiglia – Foto

Caterina Balivo, dopo aver lasciato le redini di Vieni da me, si gode l’estate 100% italiana insieme alla sua famiglia…tornerà in tv?

Tutti si chiedono se Caterina Balivo tornerà a condurre il programma televisivo Vieni da me su Rai2. Sono molte le voci di questi ultimi mesi, ma la donna non sembra preoccuparsi minimamente, per lei adesso esiste solo la sua famiglia e se la gode come non mai, tra un bagno e l’altro. Proprio così, Caterina, da quando ha lasciato il programma, si sta godendo al 100% l’estate italiana e il lockdown sembra solo un ricordo lontano.

Caterina Balivo e la cartolina di famiglia