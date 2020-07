Claudia Romani, prendere il sole diventa uno spettacolo irrinunciabile – FOTO

Claudia Romani bombastica mentre si dedica alla tintarella. Lato A esplosivo e incontenibile e il web impazza

Notissima all’estero più che in Italia, Claudia Romani, l’influencer tutta curve, non smettere di “mietere vittime” social con i suoi scatti davvero hot. Dei veri attacchi di cuore di fronte alle sue rotondità esagerate che gli utenti del web e non solo apprezzano in modo sproporzionato. Claudia è famosissima in tutto il mondo, tanto da avere oltre un milione di followers su Instagram.

Ed è con i suoi scatti provocanti e sempre al limite che continua a conquistare gli utenti del web che di fronte alle sue forme esagerate restano senza fiato. Ogni volta il panorama toglie il respiro tra bikini striminziti, inquadrature furbe e sexy outfit al limite dell’immaginazione.

Claudia Romani si è fatta conoscere come modella e showgirl e da diverso tempo è anche influencer. Classe 1982, è nata a L’Aquila, ha vissuto la sua adolescenza in Danimarca, a Copenaghen, ha studiato in Inghilterra e dal 2010 vive a Miami, in Florida. Vegetariana convinta e tifosa sfegatata del Milan, colori che spesso indossa o coinvolge nei super scatti hot.

