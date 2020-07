Crostata di frutta, la ricetta per un risultato garantito

La crostata di frutta con una base di frolla morbida, uno di crema e la decorazione di frutta è buonissima e soffice, tutta da gustare

Un dolce classico e intramontabile, semplice ma veramente squisito. È la crostata di frutta con una base di crema che rende tutto morbido e avvolgente. Un dolce fresco grazie alla frutta che va bene sia d’estate che d’inverno oltre che bello anche da vedere con la decorazione colorata che attira anche gli occhi.

La ricetta è facile e il risultato è garantito per una dolce friabile e gustoso, che non si sbriciola e che resta perfetta a che al taglio per gustare una bella fetta di torta senza sporcarsi e lasciare briciole in giro. La crema non cola e la frutta è compatta.

Crostata di frutta, ecco come prepararla

Ingredienti per la frolla

1 uovo medio freddo

225 g di farina 00 + 25 g di fecola

80 g di zucchero a velo

20 g di miele

125 g di burro freddo

scorza di 1 limone

5 g di succo di limone

un pizzico di sale

semi di 1/2 bacca di vaniglia

Ingredienti per la crema

3 tuorli

250 ml di panna fresca

250 ml di latte

150 g di zucchero

1/2 bacca di vaniglia

80 g di farina 00

succo e scorza di 2 limoni

Per guarnire

frutta mista

1 busta di Tortagel

Preparazione

Per preparare la crostata di frutta si inizia unendo in un mixer il burro con la farina. Poi anche zucchero a velo e miele, aromi, un pizzico di sale, il succo del limone e, infine, l’uovo. Si impasta, non molto, per ottenere un panetto liscio che si avvolge nella pellicola per alimenti e si lascia riposare in frigo per almeno mezz’ora.

Trascorso il tempo si stende la frolla e si riveste una teglia da crostata. Si bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta. Si inforna la base a 180° per circa 15-20 minuti.

Nel mentre che la frolla si raffredda si prepara la crema. Si scalda il latte, la panna e la vaniglia in un pentolino fino a sfiorare il bollore. A parte, invece si uniscono tuorli e zucchero, il succo e la scorza dei limoni, un pizzico di sale e la farina per ottenere un composto liscio. Si unisce poi il latte caldo e si mescola energicamente. Si sposta il tegame sul fuoco, si mescola ancora fino a quando la crema non si è addensata.

Si lascia raffreddare anche a crema e quando tutto sarà freddo si compone la crostata di frutta spalmando la crema nel guscio di frolla e si decora con la frutta fresca a piacere. Si completa con il tortagel che fa in modo che la frutta rimane compatta e non si ossida.

