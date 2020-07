Elisabetta Canalis in vacanza ci regala uno scatto panoramico vista mare della sua bella Sardegna

Visualizza questo post su Instagram Lo sapevate che il 7 Luglio è anche san Villibaldo? Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 7 Lug 2020 alle ore 1:36 PDT

La ex Velina Elisabetta Canalis ormai da qualche settimana è in vacanza nella sua terra d’origine, la Sardegna, dove ha portato anche la figlia Skyler Eva Perri di 5 anni. Un ritorno alla normalità fatta di tempo libero e relax ritrovato, aspetti che Elisabetta ama condividere da sempre con i suoi fan sulle pagine social. Solo stamattina aveva postato una foto in terrazzo che la ritraeva sdraiata per terra, con felpa e capelli scompigliati.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger la piscina si fa bollente: lato B in vista, boom di like Foto

Un istante di apparente “sciatteria” che la avvicinava molto alle persone che la seguono su Instagram e che spesso non sono sempre truccate e abbigliate pronte per uno scatto da condividere con gli amici. La Canalis però torna a sorprenderci con una cartolina da togliere il fiato.

“Fields of gold”, Elisabetta Canalis condivide su Instagram uno scatto al tramonto

Visualizza questo post su Instagram Fields of gold 🌅 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 7 Lug 2020 alle ore 12:01 PDT

L’ultimissima foto condivisa risale a poche ore fa e lo si intuisce dal bellissimo tramonto che ne colora il volto e i capelli corvini. “Fields of gold” scrive come commento alla foto, e l’eco alla canzone di Sting parte in automatico.

LEGGI ANCHE —–> Caterina Balivo vestaglia e in bagno, la gamba esce ma non si accorge Foto

Ti ricorderai di me quando il vento dell’ovest si muov

sui campi di orzo

Ti dimenticherai del sole nel suo cielo geloso

mentre cammineremo nei campi di oro



Così lei prese il suo amore

per guardarlo per un po’

nei campi di orzo

lei cadde tra le sue braccia mentre i suoi capelli scendevano

tra i campi d’oro



Starai con me, sarai il mio amore

tra i campi di orzo?

Dimenticheremo il sole nel suo cielo geloso

mentre giaceremo nei campi d’oro […]

Nel selfie che la ritrae in primo piano non ci sono campi di orzo ma solo un mare cobalto alle sue spalle e un vestito fiorato che fa da cornice al bellissimo viso abbronzato di Elisabetta che sembra davvero felice di questa pace ritrovata. “La perfezione” scrivono alcuni suoi followers, commenti anche di molte ragazze a dimostrazione che Elisabetta cattura e piace proprio a tutti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.