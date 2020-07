Panico in regione, uomo trovato positivo al Covid in aeroporto

Un uomo atterrato all’aeroporto di Firenze è risultato positivo al Covid-19, di rientro da un viaggio in Albania: le autorità sanitaria hanno fatto immediatamente scattare i controlli per verificare le sue reti di contatti.

Un caso quello del 34enne albanese positivo al Covid-19 che ha fatto immediatamente scattare l’allarme delle autorità sanitarie. In sintesi l’uomo residente a Prato, la scorsa settimana si sarebbe recato in Albania. Rientrato con un volo di linea, atterrato all’aeroporto di Firenze, sarebbe stato sottoposto a controllo. Lì l’amara sorpresa: il 34enne è risultato positivo al test per il coronavirus.

Il Dipartimento delle Asl Toscana Centro, per tale ragione, ha subito informato il Ministero della Salute. Scattate nell’immediato tutte le misure di prevenzione come da protocollo. In primo luogo quella di rintracciare tutti coloro avevano viaggiato con l’uomo.

Firenze, 34enne positivo al coronavirus di ritorno dall’Albania: scattate tutte le misure di prevenzione

In Toscana, una delle regioni più colpite dall’epidemia, il rientro di un uomo dall’Albania ha fatto scattare l’allarme. Un 34enne, residente a Prato, si sarebbe recato nella sua terra natia. Rientrato in Italia sarebbe atterrato all’aeroporto di Firenze, riporta la redazione di Leggo, dove ai controlli sarebbe risultato positivo al Covid-19.

Un risultato quello del test che ha fatto scattare immediatamente l’allarme delle autorità sanitarie. Nello specifico quello del Dipartimento delle Asl Toscana Centro il quale ha dato notizia dell’accaduto al Ministero della Salute. L’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale Santo Stefano di Prato e dice, riferisce Leggo, di essersi posto subito in isolamento.

Ovviamente, come da protocollo, sono scattate tutte le misure del caso. In primo luogo le autorità sono a lavoro per ricostruire tutta la rete di contatti dell’uomo. Le persone incontrate sull’aereo sono state le prime ad essere raggiunte, poi sono scattati i controlli per i familiari dell’uomo in Italia, la moglie ed il figlio. Intanto il quadro clinico dell’uomo si è aggravato.

Era proprio questo uno dei maggiori timori dei virologi. Il fatto che tramite la riapertura dei confini nazionali, i flussi di persone in arrivo potrebbero essere vettori del virus.

Stando ai dati diffusi ieri dal Ministero della Salute, in Toscana le persone risultate positive al virus sono 10.287, di cui 8.841 guarite, mentre 1.114 decedute.

