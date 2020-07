Gli Stati Uniti escono dall’Oms: Trump lo comunica al Congresso

Gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: Trump lo comunica al Congresso, il senatore Menendez lo annuncia su Twitter.

Gli Stati Uniti escono dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Come fa sapere l’AdnKronos, l’amministrazione del Presidente Donald Trump avrebbe già comunciato al Congresso l’intenzione di ritirarsi formalmente dall’Oms. A comunicare la clamorosa decisione degli Stati uniti è la Cnn. A confermarlo, tuttavia, è anche il senatore democratico Robert Menendez.

L’amministrazione del Governo Trump ha notificato al Congresso la decisione del ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. «Il Congresso ha ricevuto la notifica che il presidente ha ufficialmente ritirato gli Stati uniti dall’Oms in piena pandemia», ha twittato il senatore democratico Robert Menendez che è stato molto critico nei confronti di tale decisione.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn’t do it justice. This won’t protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020